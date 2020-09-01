Форвард Барселони Луїс Суарес отримав цікавий варіант продовження кар'єри – на нього вже чекає зірковий екс-партнер.

ПСЖ зв'язався із Суаресом стосовно можливого трансферу, інформує журналіст Танкреді Палмієрі у своєму твіттері.

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Цікаво, що одним з посередників виступає Неймар, який прагне відновити зіркову зв'язку з колишнім партнером по Барселоні. Парижани готові запропонувати 20 млн євро зарплати після відходу ветеранів клубу Едінсона Кавані та Тьягу Сілви. Раніше повідомлялось, що новий наставник Барселони Рональд Куман не розраховує на уругвайця.

До слова, Суарес провів 36 матчів у складі каталонців у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів.

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