Луїс Суарес та туринський Ювентус, схоже, були серйозно налаштовані на обопільну співпрацю.

Луїса Суареса напередодні допитали у скандальній справі у статусі свідка щодо отримання італійського громадянства. Журналіст beIN Sports Танкреді Палмері розкрив нові деталі провадження у своєму Twitter.

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Зокрема, як зазначає джерело, Луїс нібито повідомив суддям, що в період з 28 по 29 серпня підписав попередній контракт з Ювентусом. Проте, за два дні до іспиту з італійської мови туринці відмовились від угоди. Наймовірніше, Юве дізнався про витік інформації та вирішив залишитись в стороні від скандалу.

Нагадаємо, у вересні Суарес прибув до Перуджі для складання іспиту в місцевому університеті для іноземців, щоб отримати рівень В1. Дружина Луїса є італійкою, тому форвард мав право на отримання місцевого громадянства. Уругваєць успішно склав іспит 17 вересня, виконавши усну його частину лише за 15 хвилин, але після цього розгорівся скандал.

Італійська прокуратура запідозрила, що Луїс заздалегідь отримав тестові завдання – відповідно, результат іспиту був визначений наперед. У кінцевому підсумку форвард не перебрався в Юве, а став гравцем мадридського Атлетіко.

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