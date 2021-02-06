Екс-форвард Барселони Луїс Суарес запевнив, що разом з Мессі ніколи не тиснув на Антуана Грізманна.

"Абсолютна неправда, що я та Мессі мали погані стосунки з Грізманном. За межами поля я значно спокійніший, ніж під час матчів. На полі я дуже заряджений.

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Ми з Мессі ніколи не диктували свої умови у Барсі. Звичайно, я сумую за Лео, зараз дещо незвично спілкуватися з ним у статусі суперників", – цитує Суареса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, уругваєць цього літа перейшов з Барселони до Атлетіко та став одним з головних ковалів успіху мадридців, які впевнено очолюють Прімеру.

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