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Суарес: Хочу подякувати всім уругвайцям, які змогли доїхати до Самари

25 червня 20:08 285 Читать на русском
Суарес: Хочу подякувати всім уругвайцям, які змогли доїхати до Самари
Луїс Суарес / фото: ФІФА

Нападник збірної Уругваю Луїс Суарес поділився враженнями після матчу групового етапу ЧС-2018 проти Росії.

"Перемога – це те, чого ми хотіли. Нам хотілося продовжити прогресувати після двох перемог з рахунком 1:0. Сьогодні у нас була мета зіграти ще краще. Ми хотіли грати в такий же футбол, як і раніше.

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Говорячи особисто про себе, я задоволений, що рухаюсь вперед. Ми продовжуємо творити історію разом з командою. Ми разом думаємо про те, що краще для команди, і це найбільш важливо. Також хочу подякувати всім уругвайцям, які змогли доїхати до Самари. Ми змогли відповісти на їх підтримку сьогоднішнім результатом.

У перших матчах ти особливо напружений і не хочеш помилитися або програти. Одна помилка може дорого обійтися. Сьогодні ми вийшли на гру з іншим настроєм, і це полегшило тиск. Так нам здалося на полі", – цитує Суареса офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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ЧС 2018 Уругвай Уругвай Уругвай - Росія Луїс Суарес Луїс Суарес
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