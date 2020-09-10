Суарес хоче залишитись в Іспанії — форвард Барселони схиляється до переїзду у Мадрид
Форвард Барселони Луїс Суарес хоче залишитись у чемпіонаті Іспанії.
Луїс Суарес готовий прийняти пропозицію мадридського Атлетіко, повідомляє Deportes Cuatro.
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Новоспечений тренер Барси Рональд Куман не бачить місця для 33-річного уругвайця у своїй команді. "Матрацники" прагнуть підписати Луїса, але перед трансфером хочуть позбутись одного із двох своїх нападників – Альваро Морати і Дієго Кости. На підписанні нападника Барси особисто наполягає наставник Атлетіко Дієго Сімеоне.
У минулому сезоні Ла Ліги Суарес провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 8-ма асистами. Уругваєць захищає кольори каталонців з 2014 року.
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