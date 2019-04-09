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Суарес хоче продовжити контракт з Барселоною – клуб шукає заміну уругвайцю

11:52 489 Читать на русском
Суарес хоче продовжити контракт з Барселоною – клуб шукає заміну уругвайцю
Луїс Суарес / Фото Sky Sports

Нападник Барселони Луїс Суарес не має наміру покидати Камп Ноу.

Луїс Суарес заявив керівництву Барселони про своє бажання продовжити угоду з іспанським грандом, повідомляє mundodeportivo.

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Боси "блаугранас" поки не спішать з відповіддю, адже чинна угода 32-річного уругвайця з клубом діє до літа 2021 року.

Луїс розуміє, що через його вік каталонці змушені шукати нового нападника, але гравець впевнений у своїх силах, та що зможе ще принести користь команді в майбутньому.

В поточному сезоні Ла Ліги Суарес провів 30 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 6-ма асистами.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Трансфери Барселони Луїс Суарес Луїс Суарес
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