Суарес хоче продовжити контракт з Барселоною – клуб шукає заміну уругвайцю

Нападник Барселони Луїс Суарес не має наміру покидати Камп Ноу.
Луїс Суарес заявив керівництву Барселони про своє бажання продовжити угоду з іспанським грандом, повідомляє mundodeportivo.
Грізманн рветься в Барселону – француз готовий пожертвувати десятками мільйонів євро, щоб грати з Мессі
Боси "блаугранас" поки не спішать з відповіддю, адже чинна угода 32-річного уругвайця з клубом діє до літа 2021 року.
Луїс розуміє, що через його вік каталонці змушені шукати нового нападника, але гравець впевнений у своїх силах, та що зможе ще принести користь команді в майбутньому.
В поточному сезоні Ла Ліги Суарес провів 30 матчів, в яких відзначився 20-ма голами та 6-ма асистами.
Барселона перемогла Атлетіко: лайка Дієго Кости зламала план Сімеоне, перфоманс Облака, чергові рекорди Мессі та Суареса