Угода була розрахована до 31 грудня 2024-го, але сторони домовилися попрощатися вже в кінці цього року. Суаресу приписували бажання возз'єднатися з Ліонелем Мессі в Інтер Маямі. Втім, 36-річний ветеран не впевнений, що його тіло дозволить продовжити виступи на професіональному рівні.

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"Я відчуваю, що наступного року не зможу виступати за Греміо через свою фізичну форму і високі вимоги чемпіонату Бразилії, тому ми з клубом домовилися розірвати контракт на рік раніше. Це має статися у грудні. Клуб погодився, і я їм вдячний.

Я не знаю, чи продовжу грати десь ще, тому що у мене хронічна проблема з коліном, про яку ви всі знаєте. Прошу вболівальників Греміо цінувати той факт, що їхній майже 37-річний гравець постійно виходить на поле попри сильний біль. Це все, про що я прошу.

Я також добре знаю, що Інтер Маямі нещодавно контактував з Греміо, але клуб наполіг, що у мене є контракт. Можу сказати, що зі мною Інтер Маямі не розмовляв", – цитує Суареса Goal.

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