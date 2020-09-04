Ювентус узгодив трансфер Луїса Суареса із гравцем та має дочекатись офіційного розриву контракту уругвайця із Барселоною, інформує журналіст Гільєрме Балаге.

Суарес погодив особистий контракт з Ювентусом, – італійські ЗМІ

Зазначимо, що у Луїсіто є два роки контракту з Барселоною. Суарес намагається домовитись із керівництвом клубу, аби йому виплатили компенсацію бодай за один сезон, після чого може покинути "блаугранас".

До слова, Суарес провів 36 матчів у складі каталонців у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів. Також уругваєць входить до топ-3 бомбардирів Барселони, загалом забивши 198 м'ячів.

Трансфер Мессі: скандал наближається до ганебної розв'язки – ультиматум аргентинця, який принизив нового тренера (LIVE)