Суарес домовився з Ювентусом – останнє слово за Барселоною, – ЗМІ
Форвард Барселони Луїс Суарес вже визначився, де продовжить кар'єру.
Ювентус узгодив трансфер Луїса Суареса із гравцем та має дочекатись офіційного розриву контракту уругвайця із Барселоною, інформує журналіст Гільєрме Балаге.
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Зазначимо, що у Луїсіто є два роки контракту з Барселоною. Суарес намагається домовитись із керівництвом клубу, аби йому виплатили компенсацію бодай за один сезон, після чого може покинути "блаугранас".
До слова, Суарес провів 36 матчів у складі каталонців у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 21 гол та 12 асистів. Також уругваєць входить до топ-3 бомбардирів Барселони, загалом забивши 198 м'ячів.
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