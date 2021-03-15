Нагадаємо, ще минулого міжсезоння Суарес намагався отримати італійське громадянство. Паспорт громадянина ЄС мав допомогти йому оформити перехід у Ювентус. Однак уругвайця викрили у порушеннях на екзамені. Італійська прокуратура розпочала слідство, яке триває й досі. Головна увага прикута до самого гравця, керівництва Ювентуса та професорки Стефані Спіни, яка нібито дала Луїса іспитові завдання заздалегідь.

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Допит Суареса відбувся 18 грудня минулого року через відеозв'язок. Сьогодні видання La Repubblica опублікувала стенограму розмови. Зазначається, що форвард не міг спілкуватися італійською, тому йому допомагала перекладачка. Ключові тези допиту наводить Goal.

Для початку Суарес підтвердив, що справді отримував від викладачки PDF-файл із завданнями напередодні іспиту. Однак адвокат Стефані Спіни наголошує, що це не можна вважати доказом протиправних дій. "Слова гравця не суперечать версії моєї клієнтки: вони робили симуляцію, під час уроків вона також надсилала йому інші дидактичні матеріали", – заявив синьйор Брунеллі.

Зрештою, ключовим питанням залишається, яка роль у цій ситуації Ювентуса. Суарес стверджує, що на час іспиту туринці вже знали, що трансфер здійснити не вдасться. Відтак клуб не був зацікавлений у махінаціях. "Наприкінці серпня чи на початку вересня мені спочатку подзвонив Недвед, потім – Паратічі. Вони хотіли дізнатися, чи зацікавлений я в переговорах. Після цього про це подбав мій агент. Паратічі сказав мені, що вони зв'язалися зі мною, тому що думали, що у мене вже є італійський паспорт, як і у моєї дружини. Я відповів, що ні, я тільки почав проходити відповідну процедуру, збираючи усі необхідні документи в країнах, де я живу".

Професор університету Перуджі Лоренцо Рокка, який приймав іспит, вже визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством. Ось що про підготовку говорить Суарес: "Перші два дні була ще одна дівчина, своєрідна репетиторка, яка допомагала перекладати на іспанську. Потім уже був Лоренцо. Він розповідав мені про те, що вони можуть запитати під час іспиту. Показав 15- 20 зображень на вибір, я повинен був їх описати. Рокка показав мені їх усі, сказавши, що два або чотири, на вибір, можуть бути предметом іспиту. Скільки занять я пройшов? 9 або 10. Мій адвокат розмовляв з Паратічі і знав, що отримати громадянство складно. Але я однаково вирішив продовжити процедуру отримання паспорта. Я не пам'ятаю точну дату, але це було під час уроків. Я сказав Спіні, що більше немає шансів на трансфер в Ювентус".

Також уругваєць наголосив, що вперше розмовляв з президентом Ювентуса вже після іспиту, а клуб жодним чином не допомагав йому під час перебування Суареса в Італії. "Паратічі подзвонив мені, коли я був в аеропорті, щоб сказати, що я зробив найкращий вибір для своєї сім'ї. Два дні потому президент Аньєллі подзвонив, щоб сказати, що шкодує про те, що переговори не завершилися успіхом, і подякував за те, що я зробив цього. Я спілкувався з Недведом щодо спортивного аспекту, Паратічі і президентом Аньєллі, через два або три дні після мовного іспиту, які подякували мене за зусилля, які я доклав, щоб піти з Барселони. Аньєллі сказав, що у футболі ніколи не можна бути впевненим у планах. Раніше я не розмовляв з Аньєллі.

Поїздка в Перуджу? Це була компанія, яка подбала про організацію польоту. Я вже зв'язувався з консульством і знав, що повинен приїхати до Італії, щоб скласти іспит. Мені призначили саме Перуджу як місце проведення іспиту".

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