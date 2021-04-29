"Якби Мессі запитав мене як друга, то я б порадив – не бачу його ніде, крім Барси. Відхід для нього не піде на користь. Він повинен вирішувати сам.

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Найкращим рішенням для нього було б провести останні три, чотири, п'ять або шість років кар'єри в тому місці, де він почувався найбільш щасливим. Барса – це команда, яка віддала йому все, і він теж все віддав", – цитує Суареса Sport.es.

Додамо, що сам уругваєць не втримався у Барселоні і минулого літа приєднався до Атлетіко.

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