"У Барселоні війна, яка шкодить гравцям. Злості на клуб у мене немає. Іноді форма, у якій ухвалюються рішення, заподіює біль. Я пам'ятаю великі моменти, які пережив в Барселоні. Ми разом пройшли через дуже важкі вечори, коли кожен з нас відчував біль і смуток. Тому що, перебуваючи в Барселоні, ти зобов'язаний виграти все. Без різниці, який у вас склад. Ти зобов'язаний виграти все.

"У клубі війна, яка шкодить гравцям": Суарес застеріг Хаві від повернення в Барселону у статусі тренера

Мені завдали болю люди, від яких я цього не очікував. В середньому я забивав 20 голів за сезон. Це не змінювалося. Не знаю, чи існує дев'ятка, якій вдавалося стільки забивати в Барселоні, якщо не брати до уваги Лео Мессі, тому що він – окремий випадок. Я повинен пишатися цим. Мені було боляче, адже я завжди віддавав Барселоні все. Я повністю віддав себе клубу, а вони поставилися до мене так, що завдали болю", – наводить слова Суареса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, уругвайця продали з Барселони у 2020 році в Атлетіко за 7 млн євро – форвард допоміг "матрацникам" стати чемпіонами Іспанії. Загалом, Луїсіто відіграв за Атлетіко 47 матчів, у яких забив 25 голів та віддав 3 асисти.

"Треба зніматися з єврокубків": Динамо проти найслабшої Барси за 20 років – Кумана принижують навіть свої, новий тренер