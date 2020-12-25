"Суарес? Я не скажу нічого нового про нього. Всі знають, яким великим гравцем є Суарес. Це один з найвеличніших бомбардирів в історії футболу.

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Його перехід додав команді величезний досвід. Суарес – приклад для багатьох молодих гравців, які є в нашій команді. Він дав Атлетіко величезний стрибок в якості", – зазначив Сересо в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, уругваєць перебрався до мадридського клубу влітку 2020 року. За цей час Луїсіто провів 14 матчів у поточному сезоні, записавши до свого активу 7 голів та асист.

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