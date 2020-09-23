Лише в 9 польових гравців Стяуа, разом із трьома голкіперами, були негативні тести на коронавірус, повідомляє журналіст Еммануель Рошу в своєму твіттері.

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Румуни оперативно шукають вихід із складної ситуації. Клуб екстрено повернув захисника з оренди та сподівається на швидкий трансфер, який має відбутись вже сьогодні. Регламент УЄФА дозволяє вносити дві заміни у заявці за день до матчу.

До слова, вже завтра Стяуа протистоятиме чеському Словану в плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи. Початок поєдинку о 20:00.

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