– Спочатку, коли перейшов Кепа, то він більше грав, йому більше довіряв тренер. Чи був ти тоді розчарований?

– Так, дуже. Сердився. Був не згодний. Але знову ж таки, повертаємося туди ж – що я міг зробити? Працювати, чекати шансу, користуватися (шансом), а рішення ухвалюють інші люди.

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– Ти це показував якось зовні також чи тримав у собі?

– Збоку краще видно, але зовні я намагаюся ніколи того не показувати, бо ми одна команда, один колектив. Створювати якісь конфлікти – це не про мене. Я це переживаю всередині. Навіть вдома я намагаюся це не показувати. Дружина – так, звісно, що вона це розуміє. Вона мене добре знає та бачить. Але я намагаюся це не показувати. З певними людьми, звісно, я розмовляв. Щось висловлював, але це залишиться приватно. На публіку я цього ніколи не показував та не хочу показувати. Я неконфліктний і є певна репутація, що зі мною ніколи немає проблем.

– Кепа – це не якийсь там воротар середнього рівня. Це найдорожчий воротар світу, які б у нього проблеми не були.

– Не гроші грають у футбол.

– Сто відсотків, але статус.

– Давай про статус. Який статус? Він був в Челсі скільки? 5 років? Він весь час був безсумнівним №1? Все, – розповів українець в інтерв'ю ютуб-каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Нагадаємо, що Лунін після переходу Кепи опинився на лаві запасних. Утім, Андрій зумів скористатися шансом, коли іспанець травмувався, й виграв конкуренцію в нього, продемонструвавши впевненість та кращий рівень.

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