"Що сталося з командою в поєдинку з Рапідом, пояснити складно. Тим більше, що перший тайм і більша половина другої 45-хвилинки давали привід для оптимізму, незважаючи на пропущений м'яч. Створити на виїзді стільки гольових моментів, але в підсумку програти з великим рахунком – це нонсенс. Шансів на вихід у груповий раунд Ліги Європи у луганців дуже мало.

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Команда Віктора Скрипника не відходила від своєї моделі гри. І хід матчу давав привід говорити про те, що Рапід під силу українській команді, але ці безглузді помилки в обороні перекреслювали всі старання команди в атаці. Зоря подарувала перемогу Рапіду.

Чи є у луганців шанс на сатисфакцію у матчі-відповіді? Щоб на це розраховувати, необхідно бути цілеспрямованим, забути про промахи у першому матчі, безумовно, проаналізувавши свої недоліки, і з новими силами кинуться в бій. І як би банально це не звучало, але потрібен буде швидкий гол, і не один, не кажучи вже про надійність свого захисту, який в Австрії нагадував прохідний двір. Як показав минулий поєдинок, у Зорі є великі проблеми виходу з оборони в атаку. У матчі-відповіді важливо діяти з холодною головою, а не з гарячим серцем", – сказав Єзерський у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому матчі "мужики" неочікувано зазнали розгромної поразки від Рапіда з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 26 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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