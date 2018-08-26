Ступар: Вважаю, що Можаровський та Труханов могли б обслуговувати міжнародні матчі

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував роботу П’єрлуїджі Колліни в Україні та поділився думкою про арбітрів Труханова та Можаровського.

"З приходом в Україну голови суддівського комітету УЄФА П’єрлуїджі Колліни на посаду куратора ФФУ були певні сподівання на покращення ситуації. На жаль, надії не виправдали себе.

Рахую, що його робота, як і його оплічника, керівника комітету арбітрів ФФУ Лучано Лучі, є провальною для нашого футболу. Крім отримання значних гонорарів, ці особи нічим себе так і не проявили.

Я вважаю, що в Україні є арбітри, які можуть проводити матчі на високому рівні. Сучасна система комітету арбітрів ФФУ фактично унеможливлює їх ріст та вдосконалення. Створена певна система недовіри, яка фактично позбавляє арбітрів із нашої країни бути призначеними на проведення матчів високого рівня на міжнародній арені.

Можаровський та Труханов знову не отримали суддівських призначень на черговий тур УПЛ

Вважаю, що львів’янин Юрій Можаровський та харків’янин Констянтин Труханов могли б сьогодні належним чином здійснювати арбітраж міжнародних матчів, але цього наразі не має", – цитує Ступара Report.if.ua.

Нагадаємо, Можаровський та Труханов останнім часом не отримують призначень на матчі УПЛ. ЗМІ підозрювали, що Можаровського відсторонили від роботи через суддівство на матчі Динамо – Шахтар, в рамках третього туру УПЛ.

А Костянтин Труханов був відсторонений на 4 матчі за неякісне суддівство в матчі за Суперкубок між Динамо та Шахтарем. Принаймні, так стверджував директор телеканалу Футбол Олександр Денисов.