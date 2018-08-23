Ступар: В динаміці здалося, що падіння Циганкова було не з волі захисника Аякса

Екс-арбітр ФІФА Мирослав Ступар прокоментував суддівство у матчі Аякс – Динамо.

На 33 хвилині матчу Аякс – Динамо стався суперечливий епізод. Гравець Динамо Віктор Циганков після боротьби з Мазрауі опинився на газоні у штрафній суперника. Арбітр не назначив пенальті на користь гостей.

"Суддя був послідовним, адже подібний епізод ми спостерігали у другому таймі. Епізод трапився у карному майданчику динамівців, коли поборовся Піваріч і гравець Аякса. На превеликий жаль, телебачення не показало нормальні повтори.

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Мені вдалося побачити, що Циганков на замасі зачепився за ногу Мазрауі і завалився на газон. Не сказав би, що дії захисника господарів були з явним порушенням правил. Навмисної підніжки з його боку не було.

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Чи мав право арбітр призначити 11-метровий? Тюрпен, як я вже й казав, поступив послідовно. В динаміці здалося, що падіння Циганкова було не з волі захисника Аякса. Щоб стверджувати щодо призначення чи непризначення пенальті, потрібно добре подивитися відеоповтор з різних ракурсів", – цитує Ступара FootBoom.