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Ступар: Швед не за власною ініціативою падав у штрафному майданчику, підстави для пенальті були

14:12 494 Читать на русском
Ступар: Швед не за власною ініціативою падав у штрафному майданчику, підстави для пенальті були
Мар'ян Швед / ФК Карпати

Суддівський експерт Мирослав Ступар оцінив роботу головного арбітра матчу 20 туру УПЛ Карпати – Львів Юрія Можаровського.

"Мар'ян Швед на 77-й хвилині підібрав м'яча у штрафному майданчику Львова, втік від Ліпе, прокинув м'яч повз Мартана, останній виставив ногу і Швед впав на газон. Було видно, що суперник все ж зачепив ліву ногу Шведа, однак поле огляду Юрія Можаровського було перекрите. Попри те, що арбітр знаходився в метрах трьох-чотирьох від епіцентру подій, того, що Швед впав не з власної ініціативи, не побачив. А підстави для одинадцятиметрового – були.

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На компенсованих до матчу хвилинах відбувся ще один епізод за участю Шведа, коли Мар'ян пробив по воротах з лівого краю штрафної зони, а захисник, що перебував метрах у двох від нападника Карпат, ліг під м'яч. На жаль, ракурс повтору цього епізоду – дуже невдалий. Ми так і не побачили, куди від грудей захисника Львова відскочив м'яч, тож залишимо момент на розсуд арбітру. Не призначив пенальті – значить, приймемо це рішення", – цитує Ступара ua-football.

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Теги
Львів Львів Карпати Карпати Мар'ян Швед Мар'ян Швед Юрій Можаровський Мирослав Ступар Мирослав Ступар
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