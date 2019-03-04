Ступар: Швед не за власною ініціативою падав у штрафному майданчику, підстави для пенальті були

Суддівський експерт Мирослав Ступар оцінив роботу головного арбітра матчу 20 туру УПЛ Карпати – Львів Юрія Можаровського.

"Мар'ян Швед на 77-й хвилині підібрав м'яча у штрафному майданчику Львова, втік від Ліпе, прокинув м'яч повз Мартана, останній виставив ногу і Швед впав на газон. Було видно, що суперник все ж зачепив ліву ногу Шведа, однак поле огляду Юрія Можаровського було перекрите. Попри те, що арбітр знаходився в метрах трьох-чотирьох від епіцентру подій, того, що Швед впав не з власної ініціативи, не побачив. А підстави для одинадцятиметрового – були.

Карпати – Львів – 0:1 – відео гола та огляд матчу

На компенсованих до матчу хвилинах відбувся ще один епізод за участю Шведа, коли Мар'ян пробив по воротах з лівого краю штрафної зони, а захисник, що перебував метрах у двох від нападника Карпат, ліг під м'яч. На жаль, ракурс повтору цього епізоду – дуже невдалий. Ми так і не побачили, куди від грудей захисника Львова відскочив м'яч, тож залишимо момент на розсуд арбітру. Не призначив пенальті – значить, приймемо це рішення", – цитує Ступара ua-football.

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