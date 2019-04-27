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Ступар: Рішення Романова не вплинули на результат Класичного

00:06 92 Читать на русском
Ступар: Рішення Романова не вплинули на результат Класичного
Мирослав Ступар / телеканал Футбол

Експерт Мирослав Ступар прокоментував суддівство Віталія Романова в матчі 25-го туру УПЛ Динамо – Шахтар (0:0).

 

"Я вважаю, що Віталій Романов не зашкодив грі і його рішення не вплинули на остаточний результат матчу.

"Такий матч Динамо – Шахтар можна було не грати", – Циганик відверто розкритикував Класичне

Так, можливо, з картками він перестарався (у Шахтаря – 4 жовті картки, а в Динамо – 5), а ось призначення пенальті вважаю справедливим, адже гравець Динамо Микита Бурда смикнув суперника.

Думаю, що Динамо не награло на перемогу і результат матчу закономірний", – поділився Ступар в коментарі Експресу.

Динамо – Шахтар: Бойко відбиває пенальті, але не дає надію – тріумф катастрофічного футболу з присмаком гучного скандалу

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Мирослав Ступар Мирослав Ступар Динамо - Шахтар
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