Ступар: Рішення Романова не вплинули на результат Класичного

Експерт Мирослав Ступар прокоментував суддівство Віталія Романова в матчі 25-го туру УПЛ Динамо – Шахтар (0:0).

"Я вважаю, що Віталій Романов не зашкодив грі і його рішення не вплинули на остаточний результат матчу.

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Так, можливо, з картками він перестарався (у Шахтаря – 4 жовті картки, а в Динамо – 5), а ось призначення пенальті вважаю справедливим, адже гравець Динамо Микита Бурда смикнув суперника.

Думаю, що Динамо не награло на перемогу і результат матчу закономірний", – поділився Ступар в коментарі Експресу.

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