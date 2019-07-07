Студентська збірна України вирвала перемогу в Мексики і стала чвертьфіналістом Універсіади

"Синьо-жовті" в напруженому протистоянні змогли вибороти путівку до плей-офф.

Універсіада-2019, груповий етап

Україна – Мексика – 1:0

Гол: Костишин, 77

Склад України: Поспєлов, Дорошенко, Костишин, Кушніренко, Лобов, Соколов, Удод, Юхимович, Завійський, Радченко, Чумак

Битва за наступний раунд розпочалася ще в останньому турі групи В, адже обидві збірні до цього зазнали поразок від Італії з рахунком 0:2.

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Суперники не хотіли ризикувати, тому матч вийшов доволі бойовим, але не надто видовищним. Як часто буває, все вирішив один м'яч. На щастя, його забили саме українці. Представник Колоса Денис Костишин приніс перемогу своїй команді на 77-й хвилині зустрічі.

Таким чином, збірна України вслід за Італією стала другим учасником чвертьфінальної стадії від групи В.

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