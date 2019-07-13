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Студентська збірна України поступилася Південній Кореї у серії пенальті в матчі за 5-е місце на Універсіаді

20:55 89 Читать на русском
Студентська збірна України поступилася Південній Кореї у серії пенальті в матчі за 5-е місце на Універсіаді
Студентська збірна України / УАФ

Молоді українці не змогли завершити свої виступи на турнірі на мажорній ноті.

Універсіада-2019, матч за 5-е місце

Україна – Південна Корея – 1:1 (пен. – 1:3)

Голи: Радченко, 44 – Кім, 60

Україна: Солдатенко, Астахов, Костишин (Дорошенко, 46), Лобов, Понєдєльнік (Штогрін, 79), Соколов, Співаков, Толочко (Думанюк, 60), Юхимович, Завійський, Радченко (Чумак, 70)

"Синьо-жовтим" вдалося вийти вперед у кінці першого тайму завдяки зусиллям нападника Артема Радченка. Втім, українці не втримали перевагу і Кім відновив паритет. Обидві команди не змогли вирвати перемогу в основний час, тому справа дійшла до серії післяматчевих пенальті.

Футбольна лотерея склалася для збірної України вкрай невдало. Промахи Завійського, Думанюка і Юхимовича вирішили долю протистояння на користь представників Азії.

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