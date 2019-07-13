Студентська збірна України поступилася Південній Кореї у серії пенальті в матчі за 5-е місце на Універсіаді

Молоді українці не змогли завершити свої виступи на турнірі на мажорній ноті.
Універсіада-2019, матч за 5-е місце
Україна – Південна Корея – 1:1 (пен. – 1:3)
Голи: Радченко, 44 – Кім, 60
Україна: Солдатенко, Астахов, Костишин (Дорошенко, 46), Лобов, Понєдєльнік (Штогрін, 79), Соколов, Співаков, Толочко (Думанюк, 60), Юхимович, Завійський, Радченко (Чумак, 70)
"Синьо-жовтим" вдалося вийти вперед у кінці першого тайму завдяки зусиллям нападника Артема Радченка. Втім, українці не втримали перевагу і Кім відновив паритет. Обидві команди не змогли вирвати перемогу в основний час, тому справа дійшла до серії післяматчевих пенальті.
Футбольна лотерея склалася для збірної України вкрай невдало. Промахи Завійського, Думанюка і Юхимовича вирішили долю протистояння на користь представників Азії.
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