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Стуані, яким цікавилася Барселона, продовжив контракт з Жироною

00:41 17 Читать на русском
Стуані, яким цікавилася Барселона, продовжив контракт з Жироною
Крістіан Стуані / Фото ФК Жирона

Жирона продовжила співпрацю з одним із лідерів команди Крістіаном Стуані.

"Жирондинці" на офіційному сайті оголосили про продовження контракт з нападником команди Крістіаном Стуані. Повідомляється, що уругвайський форвард поставив свій підпис під контракт, який розрахований до 2022 року.

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Зазначимо, Крістіан перейшов у Жирону в 2017 року з Мідсбро. За цей час він встиг зіграти 52 матчі та забив 34 голи. У поточному сезоні Стуані посідає третю сходинку у гонці бомбардирів Прімери. На рахунку гравця 12 м'ячів. Більше тільки у Мессі (19 голів) та Суареса (15 голів).

Раніше повідомлялось, що Стуані цікавиться Барселона.

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Теги
Іспанія Крістіан Стуані Крістіан Стуані
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