Стуані виклав фото з роздягальні Жирони після сенсаційної перемоги над Реалом

Нападник Жирони Крістіан Стуані поділився командним фото після несподіваної перемоги над мадридським Реалом (2:1) в 24-му турі іспанської Ла Ліги.

"Це команда", – написав уругвайський форвард, додавши світлину з одноклубниками, у своєму твіттері.

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Відзначимо, що 32-річний Стуані в матчі з "вершковими" зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті на 65-й хвилині. Його тезка Порту через 10 хвилин вивів Жирону вперед. Цих м'ячів вистачило для перемоги каталонців над Реалом.

У сезоні 2018/19 Крістіан Стуані вже провів у Прімері 21 матч, у яких забив 13 м'ячів.