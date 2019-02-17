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Стуані виклав фото з роздягальні Жирони після сенсаційної перемоги над Реалом

19:02 80 Читать на русском
Стуані виклав фото з роздягальні Жирони після сенсаційної перемоги над Реалом
Стуані в обіймах партнерів / твіттер Жирони

Нападник Жирони Крістіан Стуані поділився командним фото після несподіваної перемоги над мадридським Реалом (2:1) в 24-му турі іспанської Ла Ліги.

"Це команда", – написав уругвайський форвард, додавши світлину з одноклубниками, у своєму твіттері.

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Відзначимо, що 32-річний Стуані в матчі з "вершковими" зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті на 65-й хвилині. Його тезка Порту через 10 хвилин вивів Жирону вперед. Цих м'ячів вистачило для перемоги каталонців над Реалом.

У сезоні 2018/19 Крістіан Стуані вже провів у Прімері 21 матч, у яких забив 13 м'ячів.

Іспанія24 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Жирона: Неділя 17 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Жирона
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Іспанія Крістіан Стуані Крістіан Стуані Жирона Жирона Реал Мадрид - Жирона
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