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Сротман вже має досвід виступів у Серії А. З 2013 по 2018 роки він захищав кольори Роми, після чого перейшов до Марселя за 25 млн євро. У складі французького гранда провів 78 матчів, відзначився 3 голами та 9 асистами.

Додамо, що Дженоа посідає 17 сходинку Серії А, випереджаючи зону вильоту на 2 очки.

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