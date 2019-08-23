Екс-захисник Дніпра Іван Стрініч став вільним агентом.

Захисник Іван Стрініч розірвав контракт з Міланом і став вільним агентом, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Зазначається, що гравець вже попрощався зі своїми екс-партнерами. Нагадаємо, Стрініч став гравцем Мілана минулого літа.

Додамо, що хорват був змушений призупинити кар'єру через проблеми з серцем, а тому не провів за "россонері" жодного матчу.

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