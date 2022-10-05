Наразі 31-річний форвард виступає за команду Дієго Сімеоне на правах оренди, яку клуби уклали влітку 2021 року. За певних умов Атлетіко довелося б викупити контракт Грізманна за 40 мільйонів євро.

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Пункт про викуп став би обов'язковим, якби Антуан провів на полі певну кількість ігрового часу. Саме через це на старті нинішнього сезону футболіст майже всі матчі починав у запасі й виходив на заміну після 60-ї хвилини. Тепер цьому бюрократичному абсурду настав кінець.

За інформацією Relevo, Атлетіко та Барселона домовилися про трансфер Грізманна на компромісних умовах. Каталонці погодилися знизити суму викупу вдвічі (до 20 млн), ще 2 мільйони передбачені як бонуси за виступи. Водночас мадридці прибрали умову щодо ігрового часу. Фактично викуп форварда став обов'язковим.

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До слова, у нинішньому сезоні Грізманн 10 разів з'являвся на полі в матчах Атлетіко. За 400 хвилини Антуан встиг забити 3 голи та віддати 1 асист. Лише два поєдинки француз починав у стартовому складі.