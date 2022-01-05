Півзахисник Неймегена Міккел Дуелунд, права на якого належать Динамо, знову опинився у лазареті.

Півзахисник протягом минулого сезону регулярно отримував травми в Динамо. Схоже, це продовжилося і в Неймегені.

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За інформацією видання ForzaNEC.nl, напередодні Дуелунд під час ранкового тренування отримав удар м'ячем у живіт. Через це Міккел не зміг завершити заняття і на вечірню сесію вже не вийшов. Сьогодні данець також не зміг приєднатися до основної групи.

Нагадаємо, Дуелунд перебрався у Неймеген минулого літа. Хавбек Динамо встиг зіграти за нідерландський клуб 12 матчів (2 асисти) у всі турнірах. Через травми у нинішньому сезоні 24-річний футболіст перебував у лазареті понад два місяці.

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