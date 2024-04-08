Головний тренер Реала Карло Анчелотті поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Манчестер Сіті, який відбудеться в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у вівторок, 9 квітня.

У вівторок Анчелотті проведе 200-й матч у Лізі чемпіонів як головний тренер. "Важливо отримати з цього максимум користі, важливий психологічний аспект. Нам потрібно проявити сміливість та індивідуальність на полі, у нас був час підготуватися. Я впевнений, що ми зробимо все можливе, що у нас є, у всіх сенсах. У нас достатньо якості, щоб конкурувати з Ман Сіті.

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Важливість суддівства? У нас є чотири гравці, яким загрожує дискваліфікація. Якщо вони не зіграють у матчі-відповіді, зіграють інші. Завтра це не буде проблемою.

На нас чекає привабливий матч із футбольної точки зору, кожна команда має свої особливості, і обидві команди дуже якісні. Ця якість забезпечить дуже гарне технічне поєднання. Ми думаємо, що ми перевершуємо в одних аспектах, а вони перевершують нас в інших. Подивимося, хто кого перевершить після закінчення 180 хвилин протистояння.

Нерви? Так, я дуже нервую. Години до матчу, на особистому рівні. Поразка – страждання, а перемога – щастя? Ні, це більше схоже на полегшення. Тому що наступні дні більш спокійні. Страждання – це частина роботи, вони підтримують життя, для мене це як бензин.

У протистоянні з Сіті на нас чекає безліч індивідуальних битв. Вони і визначать результат, як це завжди буває. У нас і Ман Сіті різні характеристики володіння м'ячем. У минулому сезоні у нас був Бензема, він був орієнтиром, а тепер його немає. Ми впоралися з цією відсутністю завдяки більшій мобільності перед атакою. Буде важливо не фіксувати позиції заздалегідь.

Склад на завтра? Ви не помилитеся зі складом, не хвилюйтеся, він абсолютно зрозумілий", – цитує Анчелотті Managing Madrid.

Матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться у вівторок, 9 квітня, в Мадриді. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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