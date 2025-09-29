"Багато розмов надуманих. Вирішив уточнити свою позицію. Звертаюсь до вболівальників Динамо. Я корінний киянин, і в моїх жилах кров нашого клубу. Я успадкував це від своїх батьків, з цим живу, на цьому виховуються мої діти, і я впевнений, що будуть виховуватися мої онуки.

В Україні – війна. Ми всі на межі. І зі зрозумілих причин присікаємо будь-що, пов’язане з неповагою до нашої держави та народу.

Владислав молдован. Ми всі знаємо, що таке пропаганда і як вона працює в різних країнах. До початку війни навіть у нашій державі був малий відсоток ідіотів, які вірили у "рускій мір". Все залежить від середовища, де ти спілкуєшся.

Були помічені у соцмережах неадекватні пости молодого хлопця. Природно, це обурило всіх уболівальників. Неважко уявити, що молодий хлопець наслухався раніше телевізійної пропаганди. Після початку війни думки багатьох людей кардинально змінилися.

Стратити молодого хлопця за те, що він наслухався х*рні? Я думаю, що це було б нерозумно з нашого боку. Здебільшого вся ця істерія навколо гравця роздута журналістами з метою піару своїх видань.

Немає логіки в словах, що він ватник. Якби він був ним, то ніколи б у житті не перейшов до українського клубу. Тим більше, він публічно заявив про свої політичні погляди. Але цього виявилося замало для піарників.

Звертаюся до наших вболівальників та пацанів із сектору. Ми повинні бути розумнішими і мудрішими. Ми повинні дати шанс молодому пацану розібратися самостійно, що до чого. Як тільки він потрапить під повітряну тривогу, у його голові все швидко стане на свої місця. Я впевнений, що він прибув до нас із добрими намірами. Пропоную зав’язувати з булінгом молодого пацана", – написав Заховайло на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Владислав Бленуце перейшов до Динамо з румунської Університаті за 2,5 мільйона євро. Контракт з гравцем укладено до 2030 року.

