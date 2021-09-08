"Ти не очікуєш, що поїдеш до збірної і опинишся в центрі військового перевороту. У неділю вранці Адель Таарабт запитав мене, чи чую я стрілянину. Спочатку я засміявся і сказав, що це, мабуть, феєрверк. Іноді місцеві фанати роблять таке біля готелю команди гостей, щоб порушити відпочинок.

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Але потім ми побачили в інтернеті, що відбувається насправді. Моя сім'я дуже хвилювалася, і всі розпитували, чи ми цілі. Ми повинні були залишатися професіоналами, але страшно, коли чуєш постріли на вулиці, потім тишу, а потім знову стрілянина.

Ми приїхали в аеропорт, і наш літак вже був на злітно-посадковій смузі. Втім, місцеві військові заблокували його і закликали всіх повернути назад та їхати додому. Тільки після втручання короля Марокко, який зв'язався з новою владою Гвінеї, нам дозволили сісти в літак під військовим контролем", – цитує Амрабата Football Italia.

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