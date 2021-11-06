Головний арбітр матчу Газіантеп – Касимпаша (2:0) Халіс Озкахья, вочевидь, найближчим часом не судитиме ігри через свої курйозні помилки.

"Ти знущаєшся? Клоун": штаб Луческу жорстко розкритикував арбітра матчу з Маріуполем

Рефері компенсував до основного часу зустрічі аж 9 хвилин, але несподівано дав фінальний свисток на 90+5-ій. Цікаво, що ніхто не протестував. Однак вже через 10 хвилин горе-арбітр змусив гравців повернутися із роздягалень і таки дограти матч до фактичного завершення.

Цікаво, що нещодавно подібний інцидент трапився і в чемпіонаті України. Віталій Романов, який обслуговував матч Маріуполь – Динамо (2:3), дав фінальний свисток на 10 секунд раніше. Це дуже розлютило тренерський штаб Динамо на чолі з Мірчею Луческу, адже кияни мали шанс вибігти у перспективну атаку і забити ще один м'яч.

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