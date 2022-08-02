"У понеділок вдалося взяти лімфатичний вузол на аналіз та підтвердити, що у мене лімфома Ходжкіна. Все почалося, коли я повернувся з відпустки. Під час передсезонних тестів я сказав клубу, що погано почуваюся фізично, у мене болі і набряки. Кілька аналізів показали, що після коронавірусу у мене збільшилася селезінка.

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Я збираюся пройти курс лікування і якийсь час стоятиму далеко від поля, але думками залишаюся з клубом. Я починаю свій окремий матч. Матч, який сильно відрізняється від поєдинків моїх товаришів щовихідних. Я хочу, щоб вони бачили мене сильним, я не хочу, щоб вони приходили зі смутком чи вимушеними підбадьореннями. Я йду, але повернуся. У грудні у них буде найкращий зимовий ранок, бо я тренуватимуся з ними", – цитує Кіріана Marca.

Додамо, що хавбек є вихованцем Лас-Пальмаса і всю кар'єру виступав саме за цей клуб. Наразі в його активі рівно 100 матчів, 7 голів і 9 асистів.

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