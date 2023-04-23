Чемпіонат Франції, Ліга 1, 32 тур

Реймс – Старсбур – 0:2

Голи: Діалло, 1, 37

Аяччо – Брест – 0:0

Лор'ян – Тулуза – 0:1

Голи: – Абухлял, 68

Нант – Труа – 2:2

Голи: Паллуа, 25, Гессан, 90+6 – Балде, 64 (пен), Одобер, 90+2

Ніцца – Клермон – 1:2

Голи: Лаборд, 41 – Сарачевіч, 37, Хаоуї, 83

Монпельє – Ренн – 0:0

Голи: Мавідіді, 84

Вилучення: Саваньє, 53

Український захисник Старсбура Едуард Соболь зустріч проти Реймса пропускав через пошкодження. Підопічні Антонетті одразу після стартового свистка відкрили рахунок у матчі. Діалло з передачі Діарра забив один з найшвидших м'ячів цього сезону. Йому знадобилось всього 16 секунд. Реймс намагався врятувати гру і були близькі до гола, але команді дуже не щастило. Попри перевагу, команда Стілла пропустила ще раз від снайпера Старсбура. У підсумку ельзасці святкували перемогу і покинули зону вильоту.

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Брест вперше не зміг забити за дев'ять турів. "Пірати" в фазі атаки були досить тьмяними та не показали своєї сили. Аяччо, здобувши нічию, перервав серію з шести поразок поспіль. Тулуза відправилася в Бретань без одного зі своїх лідерів. Бранко ван ден Боомен в цьому турі не брав участь, але й без його чудової гри "фіолетові" здобули перемогу над Лор'яном, у якого очевидний спад. Нанту потрібно було перемагати одну із найгірших команд Ліги 1 – Труа. Фіналіст Кубка Франції перебуває на кордоні зони вильоту і задача полягає у збереженні свого місця. Команда Комбуаре мала перевагу та тиснула на ворота гостей, але взяти максимум не змогла. Труа мав шанс навіть перемогти, але Гессан врятував свою команду, забивши вже у додатковий час до другого тайму. Ніцца після вильоту з Ліги Конференцій повинна була реабілітуватися перед фанатами. З цим завданням "орлята" не впоралися. Хаоуї поховав всі надії команди Дігара взяти бодай один бал. Сім матчів поспіль у всіх турнірах Ніцца не може перемогти.

Мішель Дер Закарня реанімував Монпельє, але магія тренера діяла недовго. Три тури поспіль команда не перемагала. Ренн натомість підійшов до матчі в гарному настрої, перервавши в минулому турі свою серію поразок. В першому таймі бретонці володіли м'ячем більше, однак Монпельє в атаці були гострішими. Обидві команди створили кілька непоганих моментів, але забити не вдалося. На початку другого тайму господарі втратили свого капітана. Саваньє грубо сфолив і отримав червону картку. Чисельною перевагою Ренн скористатися не зумів, а ось Монпельє скористався одним із нечисленних моментів. Мавідіді під завісу матчу влучно пробив головою після передачі Жульєна. Поразка завадила бретонцям наблизитися до команди Фонсеки у турнірній таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ

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