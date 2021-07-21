Матч-відповідь 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес між бразильським Атлетіко Мінейро та аргентинським Бока Хуніорс завершився грандіозним скандалом і масовою бійкою за участі місцевої поліції.

Поєдинок став скандальним на 63-й хвилині стараннями уругвайського арбітра Естебана Остоїча.

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Бока відкрила рахунок зусиллями Марсело Вейгандта, рефері зарахував гол, але згодом його скасував за вказівкою VAR. Така ж історія трапилася і в першому матчі протистояння. Зрештою, визначати переможця дуелі довелося у серії пенальті, в якій тріумфував Атлетіко Мінейро (3:1).

Однак, фінальний свисток не погасив емоції. Гравці та персонал аргентинського гранда почали з'ясовувати мотиви арбітра та поконфліктували зі службою безпеки стадіону. Втручання представників Мінейро спровокувало масову бійку в роздягальні, в ході якої президент "півників" Сержіу Коелью кинув кілька пляшок у гравців Боки під прикриттям поліції.

Натомість правоохоронці замість наведення порядку застосували сльозогінний газ і арештували низку аргентинців. Делегація Бока Хуніорс відмовилася покидати стадіон без своїх товаришів, тому давати покази у відділку поїхала вся команда.

#VIRALxSDM️

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Los jugadores de #Boca protagonizaron fuertes disturbios en el estadio Mineirao tras la derrota ante #Mineiro

Sebastián Villa uno de los más desaforados pic.twitter.com/Dic7aJj0a7 — Saque de Meta (@SaqueDeMetaCO) July 21, 2021