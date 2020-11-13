"Думаю, що він завершить кар'єру в Барселоні, але завжди є "але". Як фанату і колишньому гравцю мені б це сподобалося, але у нього можуть бути інші плани на майбутнє.

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Я радий і щасливий, що він залишився. Клубу потрібно про нього піклуватися і радувати. Дуже шкода, що зараз немає уболівальників, які могли б проявити свою любов. В Instagram я іноді публікую наші спільні фото та бачу багато позитивних коментарів щодо Ліонеля. Я дуже його люблю. Шульги ніколи не програють", – цитує Стоїчкова Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Ліонель хотів змінити клуб після завершення минулого сезону, але керівництво було проти, що і вилилось у конфлікт зіркового форврада з тодішнім президентом клубу.

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