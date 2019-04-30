Стоунз назвав трьох гравців, які найбільше допоможуть Манчестер Сіті у боротьбі з Ліверпулем за титул АПЛ

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз вважає, що досвід футболістів його команди стане вирішальним фактором у боротьбі за чемпіонський титул.

"Зараз інша ситуація, тому що в минулому сезоні ми вже були чемпіонами на цей момент. Деякі з нас раніше не були в подібній ситуації.

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Компані говорив нам, що в такі моменти проявляються твої найкращі якості як футболіста. Він, Сілва, Агуеро і інші хлопці вже випробовували на собі подібне. Вони знають, як можна досягти успіху в такій ситуації.

Кожен з нас дуже хоче виграти Прем'єр-лігу. Ми відчуваємо себе голоднішими до перемоги, коли перебуваємо під тиском. Дуже приємно брати участь у цьому", – цитує Стоунза Sky Sports.

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Після 36 зіграних турів Манчестер Сіті набрав 92 очки і посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Ліверпуль всього на один пункт.