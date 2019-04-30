toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТОТТЕНХЕМ - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Стоунз назвав трьох гравців, які найбільше допоможуть Манчестер Сіті у боротьбі з Ліверпулем за титул АПЛ

11:47 769 Читать на русском
Стоунз назвав трьох гравців, які найбільше допоможуть Манчестер Сіті у боротьбі з Ліверпулем за титул АПЛ
Джон Стоунз / фото: ФК Манчестер Сіті

Захисник Манчестер Сіті Джон Стоунз вважає, що досвід футболістів його команди стане вирішальним фактором у боротьбі за чемпіонський титул.

"Зараз інша ситуація, тому що в минулому сезоні ми вже були чемпіонами на цей момент. Деякі з нас раніше не були в подібній ситуації.

Чому Зінченко розлютив зірку Манчестер Сіті, та як Гвардіола розсудив їх – англійські ЗМІ оцінили українця після Бернлі

Компані говорив нам, що в такі моменти проявляються твої найкращі якості як футболіста. Він, Сілва, Агуеро і інші хлопці вже випробовували на собі подібне. Вони знають, як можна досягти успіху в такій ситуації.

Кожен з нас дуже хоче виграти Прем'єр-лігу. Ми відчуваємо себе голоднішими до перемоги, коли перебуваємо під тиском. Дуже приємно брати участь у цьому", – цитує Стоунза Sky Sports.

Ребров бере приклад з Барселони, Ліверпуль і Манчестер Сіті не здаються, а Гаттузо – знову лузер: підсумки євровікенду

Після 36 зіграних турів Манчестер Сіті набрав 92 очки і посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Ліверпуль всього на один пункт.

Теги
Англія Джон Стоунз Джон Стоунз Манчестер Сіті Манчестер Сіті Давід Сілва Давід Сілва Венсан Компані Венсан Компані Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
35
хв
Тоттенхем
22:00
Аякс
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук