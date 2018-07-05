Стоунз: Колумбія – найбрудніша команда, проти якої я коли-небудь грав

Захисник збірної Англії Джон Стоунс зізнався, що його неприємно здивувала гра команди Колумбії в 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Як на мене, ця гра була такою дивною. Суперник – ймовірно, найбрудніша команда, проти якої я коли-небудь грав. Вони штовхали суддю, намагалися впасти у штрафному майданчику і робили без м'яча такі речі, про які ви навіть не чули.

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Найкращим для нас було перемогти їх у грі в футбол. Вони повертаються на літаку додому, а ми – ні. Це вдарить по ним болючіше.

Я краще не буду вникати в такі речі, тому що можна заробити неприємності. Але я ніколи не бачив такого футболу і такої поведінки. Вони могли отримати кілька червоних карток за дії без м'яча", – цитує Стоунза Reuters.