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Стоунз: Колумбія – найбрудніша команда, проти якої я коли-небудь грав

19:37 352 Читать на русском
Стоунз: Колумбія – найбрудніша команда, проти якої я коли-небудь грав
Джон Стоунз / фото: ФІФА

Захисник збірної Англії Джон Стоунс зізнався, що його неприємно здивувала гра команди Колумбії в 1/8 фіналу ЧС-2018.

"Як на мене, ця гра була такою дивною. Суперник – ймовірно, найбрудніша команда, проти якої я коли-небудь грав. Вони штовхали суддю, намагалися впасти у штрафному майданчику і робили без м'яча такі речі, про які ви навіть не чули.

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Найкращим для нас було перемогти їх у грі в футбол. Вони повертаються на літаку додому, а ми – ні. Це вдарить по ним болючіше.

Я краще не буду вникати в такі речі, тому що можна заробити неприємності. Але я ніколи не бачив такого футболу і такої поведінки. Вони могли отримати кілька червоних карток за дії без м'яча", – цитує Стоунза Reuters.

ЧС 20181/8 фіналу

Колумбія - Англія: Вівторок 03 липня 2018

Колумбія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англія
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ЧС 2018 Колумбія - Англія Джон Стоунз Джон Стоунз Англія Англія
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