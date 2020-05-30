Голова наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко поділився думками щодо відродження Металіста Олександра Ярославського.

"Хто б що не казав, але за тим Металістом 1 мільярд гривень боргів. Місяць чи два назад пройшла інформація, що ми домовимося, погасимо ці борги. Що це? Борги Курченка буде Ярославський виплачувати? Тоді я заблукав і нічого не розумію.

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Звичайно, будь-який крок реальний, але як це – гасити борги, яких наробив Курченко? Як це виглядає? Якщо Ярославський бачить у цьому сенс, певний крок – я йому повністю довіряю в цьому плані, значить, він продумав все.

І так, я підтверджую те, що казав раніше: якщо Ярославський пройде цей шлях, стане правонаступником і боргів, і історії, і трофеїв, якщо йому вдасться відродити той Металіст – а вкласти потрібно буде дуже великі гроші, – ми ліквідуємо клуб на його користь", – сказав Стороженко в інтерв'ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

До слова, Олександр Ярославський був президентом Металіста в 2005-2012 рр. За цей період харків'яни 6 разів брали бронзові медалі чемпіонату, а в сезоні 2011/12 дійшли до 1/4 фіналу Ліги Європи.

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