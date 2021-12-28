Екс-прокурор Харківської області Василь Синчук також більше не має жодного впливу на клуб, стверджує ТаТоТаке.

Металіст 1925 попрощався з трьома гравцями – серед них вихованець Динамо

Новим керівником і фінансистом Металіста 1925 став заступник губернатора області Олександр Скакун. За футбольні питання відповідає екс-гравець Шахтаря Юрій Данченко, який є агентом Миколи Матвієнка. Саме він займається комплектацією команди.

Додамо, що Металіст 1925 пішов зимувати на п'ятій сходинці Першої ліги – до зони підвищення в еліту всього три очки.

"Марадона показав мені фокус": виступав із Фігу, міг стати суперзіркою, але вже 27 років прикутий до інвалідного візка