"Я їздив років в 13 чи 14 у Шахтар. Був турнір в Алушті, і якийсь селекціонер побачив мене та запросив через мого тодішнього тренера до Донецька. Я потренувався тижнів зо два. Мене запросив до себе директор академії та сказав, що хоче, щоб я залишився.

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Буквально за дві години мене набрав мій тренер із Черкас і сказав, що я не підходжу Шахтарю і мені треба повертатися додому. Я так зрозумів, що ця ситуація була пов'язана із компенсацією за мене, про яку сторони не домовилися. Я повернувся", – сказав Довбик для програми BurBuzz.

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