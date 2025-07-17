Товариські матчі

Брайтон – Сток Сіті – 3:1

Голи: Мітома, 35, Коппола, 49, Рюттер, 90+1 – Бейкер, 39, (пен.)

Сток Сіті провів контрольну гру із Брайтоном, яка завершилась невдало для "гончарів". Хоча перший тайм вийшов нічийним – на гол Мітоми Бейкер відповів точним ударом з пенальті. На другий тайм тренери провели цілу низку замін, після чого забивали лише "чайки" – Коппола та Рюттер встановили остаточний рахунок.

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Клубний сайт Сток Сіті повідомив причину відсутності Максима Таловєрова – українець так і не вийшов на поле, адже до його здоров'я після травми наприкінці сезону намагаються підходити обережно. "Максим Таловєров пропустив матч з міркувань безпеки, а Аарон Крессвелл, який приєднався до Сток Сіті в четвер, проведе ще кілька тренувань, перш ніж взяти участь у матчі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що контракт Таловєрова з "гончарями" розрахований на три роки. У минулому сезоні він виступав за інший клуб Чемпіоншипу – Плімут. Українець провів за команду 13 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу. За підсумками сезону 2024/25 "пілігрими" посіли 23-тє місце в чемпіонаті та вилетіли до нижчого дивізіону.

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