Сток Сіті підписав вінгера Шальке, який раніше конкурував з Коноплянкою
20:24 - Читать на русском
Раббі Матондо повертається на Туманний Альбіон.
Сток Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер вінгера Шальке Раббі Матондо.
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20-річний валлієць виступатиме за "гончарів" на правах оренди до завершення сезону. Після 23-х турів Чемпіоншипу Сток Сіті розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.
У нинішньому сезоні Бундесліги Раббі провів лише три матчі. Матондо є вихованцем Манчестер Сіті і свого часу був конкурентом за позицією з Євгеном Коноплянкою в Шальке.
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