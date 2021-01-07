Сток Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер вінгера Шальке Раббі Матондо.

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20-річний валлієць виступатиме за "гончарів" на правах оренди до завершення сезону. Після 23-х турів Чемпіоншипу Сток Сіті розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

У нинішньому сезоні Бундесліги Раббі провів лише три матчі. Матондо є вихованцем Манчестер Сіті і свого часу був конкурентом за позицією з Євгеном Коноплянкою в Шальке.

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