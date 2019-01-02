Стів Брюс очолив Шеффілд Венсдей

Шеффілд Венсдей з Чемпіоншипу призначив відомого тренера Стіва Брюса.

Шеффілд Венсдей на своєму офіційному сайті повідомив про призначення Стіва Брюса на посаду головного тренера.

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Фахівець має досвід підйому команд в АПЛ. Він робив це двічі з Бірмінгем Сіті і так само із Халл Сіті. Також дійшов з Астон Віллою до фіналу плей-офф у минулому сезоні, але поступився Фулхему.

"Сови" знаходяться на 16 позиції в турнірній таблиці Чемпіоншипу і мають 32 очки, відстаючи від зони плей-офф на 11 пунктів.

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