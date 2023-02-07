"Висловлюємо співчуття та підтримку сім'ям загиблих та бажаємо максимально швидкого відновлення всім постраждалим унаслідок масштабного землетрусу. Страшна трагедія. Зараз переживаємо і молимося не так за себе, як за тих людей, які постраждали внаслідок цієї трагедії. Вкотре всі переконалися, наскільки безпорадне людство проти стихійних лих.

Голкіпер Динамо пригадав, як зустрів землетрус в Туреччині: "Відчув якийсь шум і коливання ліжка"

Команда прокинулася, відчувши підземні поштовхи, це тривало дві-три хвилини. У такий короткий період часу, глибокої ночі, важко було блискавично зреагувати. Ні ми, ні інші, хто живе в готелі не мали часу, щоб одягнутися, вибігти на вулицю, простіше кажучи, евакуюватися, не мали можливості. Все сталося швидко.

У ці 240 секунд кожен у собі пережив бурхливу гаму відчуттів, з огляду на те, що епіцентр землетрусу був від нас у районі 500 км. Стіни готелю, скажімо так, ходили ходуном. Діапазон коливань, як казали хлопці вранці перед тренуванням, залежав від поверху, на якому розташований номер – чим вище, тим сильніше відчувалося.

Втім, страх нікого не скував, робота продовжилася. Вже вранці у плановому режимі усі вийшли на тренування. Перебуваємо у постійному контакті з організаторами зборів. На відміну від офіційних змагань, турецька сторона поки що про коригування графіка контрольних матчів не говорила. Сподіваюсь, що наші футболісти психологічно відновляться, переживуть, і все залишиться позаду.

Трагедія, звичайно, моторошна, втрати – непоправні. Ще раз приносимо наші співчуття турецькому народу, рідним та близьким загиблих", – сказав Недєлін у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні Туреччину сколихнуло три землетруси. Станом на ранок 7 лютого повідомляється про понад 2900 загиблих, майже 16000 отримали поранення.

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