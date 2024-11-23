Бельгійський голкіпер, якого називають "стіною", відновився після травми і вже готується до поєдинку з Леганесом. Весь цей час у воротах його заміняв українець Андрій Лунін.

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Видання AS навело вагомий аргумент на користь бельгійця: Куртуа не програвав у складі Реала з травня 2023 року, і саме в його відсутність команда зазнала трьох поразок цього сезону – від Лілля, Барселони та Мілана.

Статистика Куртуа переважає над результатами Луніна. Виходячи з цифр останніх сезонів, бельгієць продовжує демонструвати стабільно високі показники, зокрема у відсотку сейвів (75% у порівнянні з 60% у Луніна) та кількості пропущених м'ячів.

До слова, у поточному сезоні Лунін провів за Реал 5 матчів, в яких пропустив 8 голів, при цьому в двох іграх він не пропустив жодного м’яча.

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