"Насамперед вітаю уболівальників з важливою перемогою у першій офіційній грі. Були непрості погодні умови, навіть зараз температура +29 градусів. Ми виграли з рахунком 3:0, але, вважаю, мали забивати набагато більше. Стільки нереалізованих моментів, безумовно, не додають оптимізму, хоча добре, що ми їх взагалі створюємо. Нам потрібно ще багато працювати над їхньою реалізацією та виконанням.

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Загалом, розуміли, за допомогою чого буде грати наш суперник. Коли побачили їхній склад, стало зрозуміло, що вони діятимуть за однією схемою, а потім перебудуються, що вони й зробили ще в першому таймі. Ще раз вітаю усіх з перемогою, дякую гравцям. За таких умов було непросто, але ми зробили перший крок, а ще одна гра попереду.

Що мені сказав арбітр після скасованого голу Дениса Попова? Якщо я правильно зрозумів, він сказав, що, перебуваючи у положенні "поза грою", Микола Михайленко зробив блок, який вплинув на дії гравців, тому цей м’яч не було зараховано. Ми не хочемо торкатися теми суддівства, але, на мою думку, є багато питань з нашого боку.

Підтримка вболівальників? Завжди приємно, коли тебе підтримують, у якому куточку Земної кулі ти б не знаходився, це завжди додає сил. Але, чесно кажучи, коли триває матч, я не звертаю на це уваги, адже постійно перебуваю всередині гри. Після поєдинку ми подякували уболівальникам, які прийшли нас підтримати, це було дуже приємно, ми граємо для них. Також хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість дарувати позитивні емоції нашим людям та нашій країні у цей непростий час", – цитрує Шовковського офіційний сайт Динамо.

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