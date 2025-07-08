– Десь ти казав, що ти не підходиш під стиль Динамо. Чому тобі так здавалося?

– Чесно, не знаю.

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– Це були твої думки на той момент?

– Терпіти не можу Шахтар, але мені чомусь завжди був ближчим їхній стиль. У Шахтар завжди контроль м’яча, гра через пас, комбінаційний футбол. Динамо – це більше атлетика, швидкість, контратаки і так далі.

Єдиний період, де я отримував величезне задоволення в Динамо – це коли перейшли на тактику в 5 захисників, де в мене був повний карт-бланш роботи де я хочу, і зняли з мене відповідальність оборони, тому що це далеко не найсильніша моя якість, але в мене були відкриті руки з приводу атаки.

Я почувався просто фантастично, тоді це були найкращі мої сезони, я показав досить хороший результат за системою "гол+пас". Але це тривало не так довго.

– При Реброві ти найбільше кайфував від футболу в Динамо?

– Так, і саме при цій схемі. Тому що ми реально почали грати в футбол, було важко і самому Шахтарю з нами, поки нас не розкусили і треба було щось змінювати частково. Але Сергій Станіславович залишив Динамо, і знову почалися зміни, – сказав Морозюк на Youtube-каналі Дениса Бойка.

Нагадаємо, що Микола Морозюк зіграв за Динамо у 117 матчах та тричі здобував титул чемпіона України.

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