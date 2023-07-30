"Стиль Ротаня – це добре. Але добре було б ще й стиль в результатах. Приблизно як у молодіжній збірній, яку Ротань вивів у півфінал Євро.

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Гра – це все добре та красиво, але коли Руслан приходив у команду, Олександрія йшла на п'ятому місці з відривом. І, зрештою, не потрапила до єврокубків. Є хороші умови та хороші молоді футболісти, хотілося б, щоб стиль Ротаня підтверджувався добрим результатом. Для Олександрії це – потрапити до п'ятірки, потрапити до єврокубків", – сказав Вірт в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, у новому сезоні УПЛ Олександрія стартує у неділю, 30 липня, домашнім матчем з Кривбасом. Початок зустрічі о 19:00.

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