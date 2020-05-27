"Стежте за своєю командою": Кополовець жорстко відповів на критику Стороженка

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець не стерпів звинувачення з боку голови наглядової ради Металіст 1925 Сергія Стороженка.

"Я хотів би відреагувати на слова керівника Металіст 1925 Сергія Стороженка, який заявив, що ми не здавали тести.

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Хотілося б отримати від нього публічні вибачення, тому що Минай після того, як на коронавірус захворів гравець нашої команди, пройшов тестування і витратив на цю процедуру близько 100 тисяч гривень. Коли публічні особи роблять такі заяви, як Стороженко, хочеться їм порадити: стежте за своєю командою. Ми маленький клуб і ні з ким не хочемо сваритися", – заявив Кополовець у коментарі Footboom.

Нагадаємо, Минай з 37 очками посідає третю сходинку Першої ліги, яка гарантує підвищення у класі. Металіст 1925 має на два пункти менше – сьоме місце.

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