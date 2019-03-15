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Стевенс став виконувачем обов'язків головного тренера Шальке Коноплянки до кінця сезону

15:14 509 Читать на русском
Стевенс став виконувачем обов'язків головного тренера Шальке Коноплянки до кінця сезону
Хуб Стевенс / ФК Шальке

Голандський фахівець Хуб Стевенс став тимчасовим головним тренером Шальке Євгена Коноплянки.

Шальке на своєму офіційному сайті повідомив, що командою до кінця сезону буде керувати голандець Хуб Стевенс.

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Нагадаємо, після ганебної поразки від Манчестер Сіті (0:7) Доменіко Тедеско був звільнений з посади головного тренера "кобальтових".

Стевенс вже очолював гельзенкірхенців з 1996 по 2002 роки та з 2011 по 2012 роки.

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