Стевенс став виконувачем обов'язків головного тренера Шальке Коноплянки до кінця сезону

Голандський фахівець Хуб Стевенс став тимчасовим головним тренером Шальке Євгена Коноплянки.

Шальке на своєму офіційному сайті повідомив, що командою до кінця сезону буде керувати голандець Хуб Стевенс.

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Нагадаємо, після ганебної поразки від Манчестер Сіті (0:7) Доменіко Тедеско був звільнений з посади головного тренера "кобальтових".

Стевенс вже очолював гельзенкірхенців з 1996 по 2002 роки та з 2011 по 2012 роки.