Стевенс став виконувачем обов'язків головного тренера Шальке Коноплянки до кінця сезону

Ліга Європи — 14:13 5325
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Результати жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги Європи
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Динамо не виплатило гравцям 750 тисяч євро преміальних за виступ у Лізі Європи, – ТаТоТакеЛіга Європи — 13:13 1096
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"Моїх сил вистачило тільки на перший тайм – поберіг своє здоров’я". Легендарний Стефан Решко – про ганьбу ДинамоЛіга Європи — 13:00 2384
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"Валерій Васильович, пробач нас, ми все про*бали": безжальна реакція соцмереж на ганебну поразку Динамо від ЧелсіЛіга Європи — 10:45 6334
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Зінченко може продовжити контракт із Манчестер Сіті – клуб зацікавлений у подальшій співпраціАнглія — 09:29 6917